Omicidio Ciatti, il ceceno: “Non credevo che un calcio potesse uccidere”. L’accusa: “Lui è esperto di arti marziali” (Di mercoledì 1 giugno 2022) GIRONA - Il ceceno Rassoul Bissoultanov, si difende in russo affermando di essere "andato nel panico" e di "non aver voluto" colpire a morte Niccolò Ciatti. "Non volevo ucciderlo", ha detto in aula nelle dichiarazioni durante la terza udienza del processo in corso presso il Tribunale provinciale di Girona, nel quale la procura chiede 24 anni nei confronti del presunto killer per Omicidio volontario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022) GIRONA - IlRassoul Bissoultanov, si difende in russo affermando di essere "andato nel panico" e di "non aver voluto" colpire a morte Niccolò. "Non volevo ucciderlo", ha detto in aula nelle dichiarazioni durante la terza udienza del processo in corso presso il Tribunale provinciale di Girona, nel quale la procura chiede 24 anni nei confronti del presunto killer pervolontario L'colo proviene da Firenze Post.

