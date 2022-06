Ok Antitrust a concentrazione Bper - Carige (Di mercoledì 1 giugno 2022) Via libera dell'Antitrust all'operazione di concentrazione Bper - Carige. Bper dovrà cedere a Banco di Desio e della Brianza un ramo aziendale composto da 48 filiali ubicate in Sardegna, Liguria, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Via libera dell'all'operazione didovrà cedere a Banco di Desio e della Brianza un ramo aziendale composto da 48 filiali ubicate in Sardegna, Liguria, ...

Ok Antitrust a concentrazione Bper - Carige Via libera dell'Antitrust all'operazione di concentrazione Bper - Carige. Bper dovrà cedere a Banco di Desio e della Brianza un ramo aziendale composto da 48 filiali ubicate in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia ...