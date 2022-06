Mattarella: "La Costituzione è un riferimento sicuro per pace e libertà" (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Un richiamo ai valori costituzionali della pace e della libertà arriva da Sergio Mattarella alla vigilia della Festa della Repubblica. E il riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, che colpisce l'Europa intera, è esplicito da parte del presidente della Repubblica. "Sono trascorsi settantasei anni dal voto referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, inaugurando, dopo l'avventura del fascismo e la tragedia bellica, una nuova pagina della nostra storia", tiene a ricordare il capo dello Stato, in una lettera inviata ai prefetti. "L'Italia avrebbe poi, con la Carta costituzionale, edificato un riferimento sicuro su cui realizzare una nuova comunità, un programma esigente da attuare, all'insegna dei valori della pace e della ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Un richiamo ai valori costituzionali dellae dellaarriva da Sergioalla vigilia della Festa della Repubblica. E ilall'invasione russa dell'Ucraina, che colpisce l'Europa intera, è esplicito da parte del presidente della Repubblica. "Sono trascorsi settantasei anni dal voto referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, inaugurando, dopo l'avventura del fascismo e la tragedia bellica, una nuova pagina della nostra storia", tiene a ricordare il capo dello Stato, in una lettera inviata ai prefetti. "L'Italia avrebbe poi, con la Carta costituzionale, edificato unsu cui realizzare una nuova comunità, un programma esigente da attuare, all'insegna dei valori dellae della ...

