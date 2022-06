Måneskin | i segreti del video “Supermodel” e le prime immagini

Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Isono ormai inarrestabili. Da gruppo che si esibiva per le strade di Roma, in cerca di fama e fortuna, fino alla vittoria a Sanremo, all’Eurovision, la partecipazione al Coachella e ad alcuni degli show più importanti in America. Il nuovo singolo,, è già un successo: era praticamente scontato. E il, che è uscito ufficialmente il 31 maggio, è ricco di riferimenti agli anni ’90: sveliamo tutti ida conoscere assolutamente. Isvelano idelDa poco hanno ottenuto l’ennesimo successo: la hit Beggin‘ ha ricevuto il secondo disco di platino nel Regno Unito. Ilclip di, che è stato girato a Londra e diretto da Bedroom Projects e Ben Chappell, ...