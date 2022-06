Maneskin | ecco il video di Supermodel ispirato a Tarantino e Hitchcock

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 giugno 2022)è il nuovo singolo deie dopo averlo presentato in anteprima mondiale all’Eurovision Song Contest di Torino,oggi anche ilufficiale. Deadly silhouette but keep it classic.Officialout on May 31st. pic.twitter.com/WaA2fLU56O — MåneskinOfficial (@thisis) May 28, 2022 “Nelclip divolevamo rendere omaggio ai nostri film preferiti degli anni ’90. Nel brano abbiamo cercato di catturare un’atmosfera cinematografica su un personaggio enigmatico e volevamo che anche ilriflettesse questo stile. Dopo aver avuto l’idea, abbiamo lavorato a stretto contatto con i registi e Ben per ricreare inquadrature e sequenze dei nostri film preferiti di quegli ...