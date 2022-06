Mafia: confisca definitiva da 1,5 mln per imprenditore Bagheria (Di mercoledì 1 giugno 2022) Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Il patrimonio dell'imprenditore edile Giuseppe Scaduto, 76 anni, già reggente del mandamento mafioso di Bagheria e detenuto, è stato definitivamente acquisito dallo Stato. I beni, per un valore stimato di 1,5 milioni di euro, erano già stati confiscati nel 2018 con un provvedimento della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo. Il provvedimento di confisca definitiva riguarda l'intero capitale sociale e relativo complesso di beni aziendali della società Rinascimento Hotels srl con sede a Palermo, della società Scaduto costruzioni srl con sede a Bagheria, della società Sca.Bi.Oil srl Unipersonale con sede a Bagheria e della società Scaduto immobiliare srl anch'essa con sede a Bagheria. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Il patrimonio dell'edile Giuseppe Scaduto, 76 anni, già reggente del mandamento mafioso die detenuto, è statomente acquisito dallo Stato. I beni, per un valore stimato di 1,5 milioni di euro, erano già statiti nel 2018 con un provvedimento della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo. Il provvedimento diriguarda l'intero capitale sociale e relativo complesso di beni aziendali della società Rinascimento Hotels srl con sede a Palermo, della società Scaduto costruzioni srl con sede a, della società Sca.Bi.Oil srl Unipersonale con sede ae della società Scaduto immobiliare srl anch'essa con sede a. ...

