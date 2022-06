L’ipotesi di una flotta dell’Onu per scortare il grano ucraino

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non solo il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nella giornata di ieri è stata discussa a Bruxelles anche una possibile risoluzione delle Nazioni Unite per fare da scudo alla missione navale nel Mar Nero che dovrà sminare le acque di Odessa e poile navi commerciali cariche di. La risoluzione dovrebbe essere adottata dal Consiglio di sicurezza, dunque con il via libera della Russia, ma in alternativa anche dall’Assemblea generale – scrive La Stampa. Ieri, al termine del Consiglio europeo, il presidente Charles Michel ne ha discusso con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. L’Ue è pronta a dare il suo sostegno all’iniziativa, anche se l’idea è di utilizzare le navi turche. Sui dettagli del piano vige la massima riservatezza. Ma prima bisognerà convincere Vladimir Putin. Emmanuel ...