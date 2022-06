Lautaro nuovo attaccante della Juventus? L’incredibile intreccio di mercato con l’Inter (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Juventus ha bisogno di un nuovo centravanti e, nelle ultime ore, sembra si stia facendo possibile la clamorosa pista Lautaro. Juventus ed Inter hanno, da sempre, una rivalità piuttosto accesa; in questa stagione possiamo dire come la battaglia sportiva sia stata vinta dai nerazzurri con quelle due finali in cui sono stati sconfitti i ragazzi di Allegri. Il duello si riproporrà senza ombra di dubbio il prossimo anno con i due club pronti a lottare, fino alla fine, per la conquista dello scudetto; la società bianconera, per raggiungere questo obiettivo, deve rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione del tecnico. Uno dei reparti su cui intervenire è senza ombra di dubbio l’attacco con Lautaro ultima, folle, idea. LaPresseL’addio di Dybala (non l’unico in attacco ma sicuramente il più ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 giugno 2022) Laha bisogno di uncentravanti e, nelle ultime ore, sembra si stia facendo possibile la clamorosa pistaed Inter hanno, da sempre, una rivalità piuttosto accesa; in questa stagione possiamo dire come la battaglia sportiva sia stata vinta dai nerazzurri con quelle due finali in cui sono stati sconfitti i ragazzi di Allegri. Il duello si riproporrà senza ombra di dubbio il prossimo anno con i due club pronti a lottare, fino alla fine, per la conquista dello scudetto; la società bianconera, per raggiungere questo obiettivo, deve rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione del tecnico. Uno dei reparti su cui intervenire è senza ombra di dubbio l’attacco conultima, folle, idea. LaPresseL’addio di Dybala (non l’unico in attacco ma sicuramente il più ...

