Johnny Depp e Amber Heard, colpo di scena: il giudice rimanda la giuria in camera di consiglio. Continua l'attesa per il verdetto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo circa 12 ore di deliberazioni in camera di consiglio la giuria ha finalmente raggiunto il verdetto nel processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard. A darne lettura doveva essere... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo circa 12 ore di deliberazioni indilaha finalmente raggiunto ilnel processo per diffamazione tra. A darne lettura doveva essere...

Advertising

Agenzia_Ansa : Johnny Depp contro Amber Heard: la giuria ha raggiunto un verdetto. La lettura alle 15 ora locale, le 21 in Italia,… - SkyTG24 : Johnny Depp suonerà con Jeff Beck in Italia nel tour estivo, ecco dove e quando - defencelessh__ : RT @Kikiduiulovmii: LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA! JOHNNY DEPP VINCE LA CAUSA ??? #JohnnyDepp - My_Salute : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro Amber Heard. Risultato drammatico - chiara40461732 : RT @Kikiduiulovmii: LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA! JOHNNY DEPP VINCE LA CAUSA ??? #JohnnyDepp -