Inter, salti di gioia per Inzaghi: la rivelazione fa esultare anche i tifosi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inter, rivelazione di mercato: l’annuncio fa impazzire di gioia i tifosi. Esulta anche l’allenatore Simone Inzaghi che ha un’arma in più. L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per costruire la rosa del futuro e regalare ai tifosi nuovi innesti in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono da tempo affacciati sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022)di mercato: l’annuncio fa impazzire di. Esultal’allenatore Simoneche ha un’arma in più. L’di Simoneè al lavoro per costruire la rosa del futuro e regalare ainuovi innesti in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono da tempo affacciati sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

filippocorvi : @noianononhodet1 @armagio Cioè la Juventus sta facendo i salti mortali con Di Maria x fargli un biennale e poter us… - tifoneumanoide : Allora non sono il solo a sognare di vedere Lewandowski in nerazzurro ?? Ripeto: economicamente sarebbe operazione a… - SirCambiaNome : apre il cerino ogni giorno sperando che salti Paolo, lotta con le unghie e con i denti come furbizio romano quando… - Giusepp35525683 : @RaphaeleRusso @it_inter Ed é in prestito ma si é rotto, me sa che te salti sulle pannocchie quando pensi le cose che scrivi - inter_truth : @AlfredoPedulla La domanda è cosa fa Asslani? E la risposta è va all'Inter, io evidentemente al posto suo farei lo… -