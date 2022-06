I tifosi del Cska Sofia lanciano banane contro i giocatori neri, l’allenatore si dimette per protesta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tecnico del Cska Sofia, Alan Pardew, si è dimesso per protesta contro un gruppo di tifosi razzisti che hanno insultato i quattro giocatori di colore in squadra e lanciato loro delle banane. La storia è sulla Gazzetta dello Sport. Con lui, se ne va anche il suo vice, Alex Dyer, primo tecnico di colore nella storia del club bulgaro. E’ successo tutto il 19 maggio scorso, quattro giorni dopo la sconfitta nella finale della Coppa di Bulgaria contro il Levksi. Durante la sfida interna contro il Botev Plovdiv, i tifosi del Cska hanno preso di mira i quattro giocatori di colore della squadra con insulti razzisti e lanciando loro delle banane. I calciatori inizialmente si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tecnico del, Alan Pardew, si è dimesso perun gruppo dirazzisti che hanno insultato i quattrodi colore in squadra e lanciato loro delle. La storia è sulla Gazzetta dello Sport. Con lui, se ne va anche il suo vice, Alex Dyer, primo tecnico di colore nella storia del club bulgaro. E’ successo tutto il 19 maggio scorso, quattro giorni dopo la sconfitta nella finale della Coppa di Bulgariail Levksi. Durante la sfida internail Botev Plovdiv, idelhanno preso di mira i quattrodi colore della squadra con insulti razzisti e lanciando loro delle. I calciatori inizialmente si ...

Advertising

Inter : ??? 'Un'unica squadra con i nostri tifosi, uniti per continuare a vincere'. Il messaggio del Presidente Steven Zhang… - pietroraffa : == 'E con il nuovo accordo gli stessi leader eccezionali che ci hanno portato fin qui resteranno al timone', scrive… - SerieA : Al centro del campo batte un cuore ???? che ha infiammato tutti i tifosi del @acmilan ??TONALI IS ON FIRE ??… - napolista : I tifosi del Cska Sofia lanciano banane contro i giocatori neri, l’allenatore si dimette per protesta Alan Pardew… - RAttivo : RT @lUltimoUomo: Racconto del viaggio innamorato e folle dei tifosi della Roma per la finale di Conference League. -