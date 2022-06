Gattuso torna ad allenare: è fatta, ribaltone e squadra a sorpresa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo un anno di stop seguito al breve matrimonio con la Fiorentina, Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina: ecco dove accadrà. La stagione 2021/2022 del calcio europeo si è conclusa sabato 28 maggio con la finale di Champions League. Dal giorno successivo sono cominciate immediatamente le trattative per quella successiva. Il calcio del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo un anno di stop seguito al breve matrimonio con la Fiorentina, Gennaroè pronto are in panchina: ecco dove accadrà. La stagione 2021/2022 del calcio europeo si è conclusa sabato 28 maggio con la finale di Champions League. Dal giorno successivo sono cominciate immediatamente le trattative per quella successiva. Il calcio del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

