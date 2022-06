Fosciandora: muore a 19 anni in un incidente con la moto. Cittadinanza in lutto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si chiamava Massimo Fantoni e aveva solo 19 anni. E' morto in un incidente in motocicletta avvenuto ieri sera, 31 maggio 2022, a Fosciandora. Un amico che era in sella dietro di lui è rimasto gravemente ferito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si chiamava Massimo Fantoni e aveva solo 19. E' morto in unincicletta avvenuto ieri sera, 31 maggio 2022, a. Un amico che era in sella dietro di lui è rimasto gravemente ferito L'articolo proviene da Firenze Post.

