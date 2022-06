(Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorgiosaluta l'Italia, in tutti i sensi. È l'ultima con laazzurra addosso stasera a Wembley contro l'Argentina, ma poi lascerà anche la Juve per andare a giocare negli Stati Uniti. ...

Advertising

Corriere dello Sport

Giorgiosaluta l'Italia, in tutti i sensi. È l'ultima con la maglia azzurra addosso stasera a Wembley contro l'Argentina, ma poi lascerà anche la Juve per andare a giocare negli Stati Uniti. Prima ... Chiellini fa il poeta: “Su questa maglia ho pianto e di lei amo tutto" Il capitano della Nazionale e della Juve saluta l'azzurro con la partitissima contro l'Argentina a Wembley e dedica alla casacca dell'Italia alcune parole toccanti ...Per il commento dell’ultima uscita viola a Genova caduta nel famigerato giorno dello ‘ scudetto rubato’ ( 16 maggio 1982), ci affidiamo ad un’aforisma trovato sui ...