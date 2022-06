Cessione Sampdoria | 'Holding americane puntano i blucerchiati'

Advertising

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - rockett70 : RT @SampNews24: Corriere dello Sport: «Gli Usa puntano la #Sampdoria» - rickysamp69 : RT @SampNews24: Corriere dello Sport: «Gli Usa puntano la #Sampdoria» - dorianoforesto : RT @SampNews24: Corriere dello Sport: «Gli Usa puntano la #Sampdoria» - SampNews24 : Corriere dello Sport: «Gli Usa puntano la #Sampdoria» -

Commenta per primo Nei giorni scorsi si pensava ad una necessità, da parte della, di definire incarichi e compiti in ottica calciomercato. Una delle situazioni più ...in ottica. ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)Lanna (getty images) tutte le notizie di...Il Bologna starebbe iniziando a pensare al calciomercato, dopo aver ufficializzato Giovanni Sartori come nuovo direttore sportivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza emiliana sare ...Cedere Muriqi e ritoccare l'attacco questo è il piano della Lazio per quanto riguarda il reparto offensivo. Mertens il primo della lista, ma occhi puntati anche su Messias e Denis Suarez ...