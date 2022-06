(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ecco i nomi richiesti daper fargrande il: non soltanto Lewandowski o gliKessie e Christensen Dopo glidi Andreas Christensen e Franck Kessie, il tecnico delha giàto unadi obiettivi per ricostruire il. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo per gli esterni piacciono i due spagnoli del Chelsea Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso. In difesa Jules Koundé del Siviglia e Kalidou Koulibaly del Napoli sono le priorità. A centrocampo invece Bernardo Silva del Manchester City è il preferito qualora, soprattutto, si decidesse di lasciar partire Frenkie de Jong. Infine l’attacco con Robert Lewandowski e Raphinha del Leeds nel mirino ...

Advertising

CalcioNews24 : Barcellona, Xavi stila la lista degli acquisti per tornare grandi - sportli26181512 : Marcos Alonso ha scelto il Barcellona: braccio di ferro con il Chelsea: L’ex terzino della Fiorentina ha un altro a… - ikoneismo : @pauloflorenz Ti ricordo che il barcellona viene da anni di stipendi alle stelle retribuiti a messi,neymar, suarez,… - sportli26181512 : Barcellona, Xavi ha deciso il futuro di Depay: Come riportato da Sport, il Barcellona ha momentaneamente bloccato l… - ZonaBianconeri : RT @SportdelSud: ???? La #Juventus accelera, ma attenzione al #Barcellona. La squadra di #Xavi può proporre anche il cartellino di un suo to… -

... non soltanto Lewandowski o gli acquisti Kessie e Christensen Dopo gli acquisti di Andreas Christensen e Franck Kessie, il tecnico delha già stilato una lista di obiettivi per ...Un grandissimo calciatore che piace e tanto aldima che piace e tanto anche a Massimiliano Allegri che lo ha messo nella lista dei desideri e lo vorrebbe in bianconero, anche perché ...Il Barcellona punta ad acquistare Lewndowski, ma se l'operazione non dovesse andare in porto, per Xavi il sostituto deve essere Ben Yedder ...ASCOLTA Ecco i nomi richiesti da Xavi per far tornare grande il Barcellona: non soltanto Lewandowski o gli acquisti Kessie e Christensen Dopo gli acquisti di Andreas Christensen e Franck Kessie, il te ...