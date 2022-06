Atletica | Dosso in pista a Bydgoszcz e Chorzow nei 100

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Doppio impegno ravvicinato in Polonia per Zaynab. Venerdì l’azzurra torna sui blocchi anel meeting intitolato a un mito della velocità come Irena Szewinska, tappa Gold del Continental Tour, poi domenica si sposterà aper il memorial Janusz Kusocinski in un altro evento del secondo circuito mondiale. L’azzurra punta il record italiano dei 100 di Manuela Levorato (11”14, Losanna 2001). Con l’11.19 in batteria di Savona, seguito dall’11.21 della finale, l’atleta delle Fiamme Azzurre è a soli cinque centesimi dal primato tricolore. “Queste due gare saranno un bellissimo test per vedere anche come reagisce il mio fisico a due impegni così vicini tra loro – le sue parole nel giorno della partenza – La condizione fisica c’è, l’atmosfera di un meeting Gold mi caricherà sicuramente”. Asono ...