Vertice Ue | accordo su embargo a import petrolio russo via mare

(Di martedì 31 maggio 2022) E' stato raggiunto unsul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione del Consiglio europeo straordinario, in corso a Bruxelles. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, raggiunto l’accordo al vertice europeo su embargo al petrolio. Michel: “Stop immediato a 2/3… - Corriere : Vertice Ue, raggiunto l’accordo sull’embargo al petrolio russo. Zelensky: «Restate uniti» - CostaLombardy : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull'embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto di sa… - MalenaSalas4 : RT @Corriere: Vertice Ue, raggiunto l’accordo sull’embargo al petrolio russo. Zelensky: «Restate uniti» -

Il pacchetto di sanzioni prevede anche l'esclusione dal sistema Swift della Sberbank, il principale istituto di credito russo e una 'misura salvagente' in caso di stop delle ...Ore 23.50 - Ileuropeo ha raggiunto unsull'embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto di sanzioni anti - russe. L', scrive il presidente del Consiglio Ue ...I leader dei 27 dicono stop all’importazione del greggio russo via nave, ma gli oleodotti sono esentati dall’embargo. Von der Leyen: “Entro fine anno ...Intesa notturna al vertice europeo sull’embargo al petrolio russo. I leader dei 27, al termine di una trattativa lunga e più volte vicino a naufragare, riescono – come riporta il sito web ansa.it – a ...