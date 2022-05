Uomini e Donne spoiler 31 maggio: la fine della scelta di Luca e ultime dinamiche al trono over (Di martedì 31 maggio 2022) Martedì 31 maggio andrà in onda la penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Ieri è stata trasmesso l’inizio della scelta di Luca Salatino, che continuerà nella messa in onda odierna. La scelta di Veronica, invece, andrà in onda mercoledì 1 giugno, che è la data dell’ultima puntata del talk show pomeridiano. Oggi, dunque, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 31 maggio 2022) Martedì 31andrà in onda la penultima puntata di questa stagione di. Ieri è stata trasmesso l’iniziodiSalatino, che continuerà nella messa in onda odierna. Ladi Veronica, invece, andrà in onda mercoledì 1 giugno, che è la data dell’ultima puntata del talk show pomeridiano. Oggi, dunque, L'articolo proviene da KontroKultura.

