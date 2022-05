Ultime Notizie – Modello 730 precompilato | – Adnkronos com

(Di martedì 31 maggio 2022) A partire da oggi, 31 maggio 2022 è possibile inviare, con o senza modifiche, la dichiarazione 730 precompilata, che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile già dal 23 maggio. Per il730 il termine entro cui inviare la propria dichiarazione è il 30 settembre, mentre per ilredditi persone fisiche ci sarà tempo fino al 30 novembre. Tra i dati precaricati, arrivati a oltre 1,2 miliardi, che saranno trovati già inseriti: le spese sanitarie a quelle universitarie; le spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Chi accetta online il 730senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli ...

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - TuttoASRoma : Zaniolo, un’altra estate di pensieri. A settembre l’incontro per il rinnovo - TuttoASRoma : Rui Patricio, Roma sicura: l’impatto super e quel pallone da Tirana a Casal Palocco - CorriereCitta : Regista 73enne violenta 5 aspiranti attrici minorenni: simulava sul set scene di stupro - zazoomblog : Ultime Notizie – Meteo le previsioni: caldo record con anticicolne Scipione - #Ultime #Notizie #Meteo #previsioni: -

Il Sole 24 ORE

E però la guerra in Ucraina ha sparigliato e raggelato le previsioni di ripresa e di raffreddamento dell'inflazione e il governatore Visco ha, nellesettimane, avvisato del rischio di una "...Guerra in Ucraina , le news di oggi 31 maggio. Nella notte trovato l'accordo sul petrolio russo: embargo ma solo sulle navi. Mario Draghi ha parlato dal vertice di Bruxelles in occasione della rima ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 7.537 casi (-23,2% sulla settimana) e 62 vittime Una volta archiviato il capitolo parametri zero, infatti, si muoverà su profili nuovi per rinforzare un centrocampo che ha bisogno di qualità e freschezza. Anche grazie a tre uscite. Tre uscite per un ...Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti stanno eseguendo otto misure cautelari, tra Chieti e Foggia, disposte dal giudice per le indagini ...