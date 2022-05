Ucraina: intelligence Gb, 'Russia vuole controllare strada Dnipro-Donetsk' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'obiettivo politico della Russia è presumibilmente quello di occupare l'intero territorio delle oblast di Donetsk e Luhansk. Per farlo, dovrà assicurarsi ulteriori obiettivi: oltre alle città di SieverDonetsk e quella 'chiave' di Kramatorsk i russi devono controllare la strada principale M04 Dnipro-Donetsk". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'obiettivo politico dellaè presumibilmente quello di occupare l'intero territorio delle oblast die Luhansk. Per farlo, dovrà assicurarsi ulteriori obiettivi: oltre alle città di Sievere quella 'chiave' di Kramatorsk i russi devonolaprincipale M04". Lo scrive su Twitter l'britannica.

