Strage di Samarate, Nicolò, l’unico superstite, ha dato segni di risveglio (Di martedì 31 maggio 2022) muovendo un dito e aprendo un occhio Nicolò Maja è l’unico superstite della Strage di Samarate, avvenuta tra il 3 e il 4 maggio scorso. Il padre del giovane, Alessandro, ha ucciso la moglie, l’altra figlia e colpito gravemente il primogenito. Attualmente il giovane risulta ancora in gravi condizioni, ma avrebbe dato piccoli segni di miglioramento. Secondo quanto riportato dall’avvocato Stefano Bettinelli, il giovane avrebbe aperto un occhio e mosso una mano. A riportare la dichiarazione dell’avvocato è Fanpage.it, che dice: “Nicolò ha aperto un occhio, quello che non è fasciato dal bendaggio. Non parla ma sembra che capisca, dal momento che con il dito cerca di rispondere ai nonni che gli fanno domande”. Leggi anche: Delitto di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) muovendo un dito e aprendo un occhioMaja èdelladi, avvenuta tra il 3 e il 4 maggio scorso. Il padre del giovane, Alessandro, ha ucciso la moglie, l’altra figlia e colpito gravemente il primogenito. Attualmente il giovane risulta ancora in gravi condizioni, ma avrebbepiccolidi miglioramento. Secondo quanto riportato dall’avvocato Stefano Bettinelli, il giovane avrebbe aperto un occhio e mosso una mano. A riportare la dichiarazione dell’avvocato è Fanpage.it, che dice: “ha aperto un occhio, quello che non è fasciato dal bendaggio. Non parla ma sembra che capisca, dal momento che con il dito cerca di rispondere ai nonni che gli fanno domande”. Leggi anche: Delitto di ...

