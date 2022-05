Strage di Samarate | Alessandro Maja lascia l’ospedale per il carcere Il figlio Nicolò è uscito dal coma

(Di martedì 31 maggio 2022) A 27 giorni dalladi(Varese), il 23enne, scampato alla furia del padre è sveglio e riesce a comunicare a gesti. Il 4 maggio scorsoha ucciso in casa sua la moglie Stefania e la figlia Giulia di 16 anni e ferito gravemente il ragazzo. L’avvocato di famiglia Stefano Bettinelli ha confermato all’Ansa il risveglio del giovane: “è decisamente migliorato e sembra davvero riesca a rispondere, anche se a gesti, alle domande una notizia bellissima, seppure la prognosi non sia stata ancora sciolta e il percorso sarà molto, molto lungo”. Intanto, 57 anni, è tornato inper informarlo che ildal.. “Gli abbiamo ...

