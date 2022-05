Sparatoria a Qualiano | convalidato il fermo per il 37enne

(Di martedì 31 maggio 2022) Il gip di Napoli Nord Vera Iaselli haildi polizia giudiziaria emesso dai carabinieri di Giugliano in Campania nei confronti Marco Bevilacqua, ilarrestato dai militari poche ore dopo l’ agguato durante il quale ha esploso sei colpi di pistola nei confronti di un gruppo di giovani avventori di un bar L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ancora un gravissimo episodio di violenza nel Napoletano. Ma come si può chiedere un'attività di repressione quando la 'criminalità' è ...Ha ammesso di essere stato lui a sparare, la notte tra sabato e domenica scorsi, contro gli avventori di un bar di, in provincia di Napoli, scatenando un fuggi - fuggi generale e lasciando a terra quattro feriti, uno dei quali è ancora in condizioni gravissime: è chiuso nel carcere napoletano di ...Il 37enne era stato scovato domenica nell’abitazione dei genitori a Giugliano. È ritenuto l’autore dei colpi d’arma da fuoco esplosi all’indirizzo dei giovani all’esterno di un bar ...«Sì, sono stato io». Ha confessato Marco Bevilacqua. Il 37enne ha detto si essere stato lui a tentare di uccidere quattro persone all’esterno del bar Nirvana Spritz, nella tragica serata di sabato del ...