Sampdoria, anche Ekdal vuole rimanere: obiettivo rinnovo (Di martedì 31 maggio 2022) In vista del prossimo mercato, e in attesa di capire la situazione societaria, la Sampdoria sta iniziando a muoversi per risolvere alcune situazioni... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) In vista del prossimo mercato, e in attesa di capire la situazione societaria, lasta iniziando a muoversi per risolvere alcune situazioni...

Pubblicità

sportli26181512 : Sampdoria, anche Ekdal vuole rimanere: obiettivo rinnovo: In vista del prossimo mercato, e in attesa di capire la s… - rosgen79 : @SorellaBaderla @gigibeltrame @Inter @FIGC @SerieA @UEFA anche la Sampdoria - Mario_Petillo : Capisco la situazione particolare, l'essere nelle mani di un trustee, il non sapere con i soldi di chi si farà merc… - Onestidal2007 : @mirkonicolino Ah?? Perché non erano comunque dietro di un punto??? ???? E invece di lottare e cercare di vincere anc… - blucerchiante : #Calciomercato #Sampdoria ?? #Torregrossa non riscattato dal #Pisa:torna alla #Samp. ?? #Magnani non riscattato:tor… -