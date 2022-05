Salvini in missione da Putin, scoppia l'ira del Vaticano Il Copasir scava nella vita del consigliere Capuano (Di martedì 31 maggio 2022) La missione di Salvini a Mosca per parlare con Putin ha scatenato l'uragano politico. Nessuna delle più alte cariche dello Stato sapeva del viaggio già programmato del leader della Lega in Russia. Lo stupore della Farnesina, di Palazzo Chigi e del Quirinale per il piano di pace che Salvini vorrebbe portare a Mosca - si legge sul Corriere della Sera - investe il Parlamento e interpella il Copasir. Il Comitato per la sicurezza della Repubblica sta valutando l’apertura di un dossier che avrebbe al centro la figura di Antonio Capuano, il consulente diplomatico del segretario leghista che si è mosso con l’ambasciata russa per organizzare la missione. Di lui - spiega Repubblica - parlò in un'intercettazione telefonica anche Nicola Cosentino, condannato a 10 anni per "concorso ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 31 maggio 2022) Ladia Mosca per parlare conha scatenato l'uragano politico. Nessuna delle più alte cariche dello Stato sapeva del viaggio già programmato del leader della Lega in Russia. Lo stupore della Farnesina, di Palazzo Chigi e del Quirinale per il piano di pace chevorrebbe portare a Mosca - si legge sul Corriere della Sera - investe il Parlamento e interpella il. Il Comitato per la sicurezza della Repubblica sta valutando l’apertura di un dossier che avrebbe al centro la figura di Antonio, il consulente diplomatico del segretario leghista che si è mosso con l’ambasciata russa per organizzare la. Di lui - spiega Repubblica - parlò in un'intercettazione telefonica anche Nicola Cosentino, condannato a 10 anni per "concorso ...

