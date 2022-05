Rinnovo con la Juve e prestito | Ranocchia è 'l'anti-Fagioli'

Pubblicità

romeoagresti : Resiste l’accordo tra la #Juve #DeSciglio per il rinnovo: con le parti fiduciose di arrivare alla firma rapidamente… - PietroMazzara : ?? CESSIONE #MILAN ?? Avvenuto il signing tra #RedBird e #Elliott. Tra oggi e domani l’annuncio ufficiale e il via a… - carlolaudisa : Con l'arrivo di Gerry Cardinale a Milano il nuovo #Milan scalda i motori. Confermati Scaroni e Gazidis, ora si aspe… - FSabathier : RT @romeoagresti: Resiste l’accordo tra la #Juve #DeSciglio per il rinnovo: con le parti fiduciose di arrivare alla firma rapidamente // Th… - alealex73 : RT @apache_diez: Quando capirete che Dybala è stato cacciato per aver tirato troppo la corda e aver flirtato molto con l'Inter a rinnovo in… -

PMI.it

... tra questi alcuni sono vicini al, altri potrebbero partire anche a gennaio MERCATO DI ... Arrivato alla Lazio nel 2012 (in mezzo un prestito alla Salernitana). Il portiere albanese non ...... alla vigilia della partita tra Italia e Argentina ha parlato anche del capitano del Torino , Andrea Belotti che, proprio in questi giorni, sta decidendo se firmare o no ildel contratto... Affitto con cedolare secca: tacito rinnovo La Juventus nelle ultime ore si starebbe muovendo in ottica rinnovi, di fatto sembrerebbe aver raggiunto l’intesa con Mattia De Sciglio per il prolungamento del suo contratto che scadrà il prossimo 30 ..."Fra oggi e domani presenteremo un reclamo alla UEFA per Mbappé", così Javier Tebas, presidente de LaLiga in merito al faraonico rinnovo dell'attaccante francese con il PSG. "Non permetteremo ad un cl ...