Recale | il sindaco Porfidia sulla Tari | “Tariffe rapportate a costi gestione”

Pubblicità

TeleradioNews : Il sindaco Raffaele Porfidia ha ritenuto di replicare all'ultimatum lanciato dall'altro candidato in merito alla qu… - TeleradioNews : Recale. Elezioni comunali: il sindaco Porfidia accetta il 'faccia a faccia' ma l'antagonista esita? - Il sindaco Ra… - giannigosta : Recale. Elezioni comunali: il sindaco Porfidia accetta in ‘faccia a faccia’ ma l’antagonista esita? - TeleradioNews : Recale. Elezioni comunali: il sindaco Porfidia accetta in 'faccia a faccia' ma l'antagonista esita? - Il sindaco Ra… - casertafocus : RECALE AL VOTO – Il sindaco Porfidia: area fitness, proposta anacronistica dei nostri avversari. Noi abbiamo approv… -

Appia Polis

Ilha avuto modo di chiarire: "Cari amici non solo in questi ultimi cinque anni( forse anche più) il candidato Racioppoli è stato poco presente a, ma la cosa più grave è che non è a ...il sostegno di Articolo Uno va alla lista Insieme per Cambiare con Angelo Racioppolie la candidata al consiglio comunale Antonella Dollero. A Valle di Maddaloni Articolo Uno ... RECALE, IL SINDACO PORFIDIA STOPPA LA POLEMICA “NESSUN DISSERVIZIO ALL’UFFICIO ANAGRAFE. ATTIVITA... Il sindaco Raffaele Porfidia ha ritenuto di replicare all’ultimatum lanciato dall’altro candidato in merito alla questione del confronto diretto al cospetto dei recalesi. Il primo cittadino in carica ...Il sindaco Raffaele Porfidia ha ritenuto di replicare all'ultimatum lanciato dall'altro candidato in merito alla questione del confronto diretto al cospetto d ...