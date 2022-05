Prima nave cargo salpa da Mariupol

Pubblicità

SeaWatchItaly : ?? Le 85 persone soccorse sono sbarcate ieri sera nel porto sicuro di Lampedusa. La prima missione della nostra nuo… - SeaWatchItaly : ?? Sono più di 80 le persone soccorse, ma la prima operazione della nostra nuova nave AURORA non si è ancora conclus… - SeaWatchItaly : ?? Aurora, la nuova nave di #SeaWatch, ha soccorso oltre 80 persone nella sua prima operazione. Con l'aiuto di… - RosaDeRosa18 : RT @ritafrediani: Prima nave partita dal porto di Mariupol con 2500 tonnellate di acciaio RUBATE agli ucraini. - oggieridomani : Filmato dal porto di Mariupol, da dove la prima nave dopo la liberazione della città è andata in mare. Video: Servi… -

La, in servizio dall'anno 2023, è ladi quattro navi commissionate. Vediamo cosa c'è da scoprire in merito alla comandante Melani, alla sua attività professionale e qualche curiosità sulla ...Questa mattina è arrivata al largo della città la ' SeaDream I ',della stagione 2022. Un arrivo inaspettato anche perché, di fatto, non annunciato dal Comune. La 'SeaDream I' è...Martedì, 31 maggio 2022 Home > aiTv > Ucraina, Mosca mostra prima nave merci che lascia Mariupol Milano, 31 mag. (askanews) - I militari russi hanno diffuso il video della prima nave merci che lascia ...Addio alle navi quarantena. Il ministero della Salute conferma a Fanpage.it che da domani non ci sarà più l’obbligo di quarantena di 5 giorni per i migranti che arrivano dal mare. È ufficialmente conc ...