Non funziona la modifica 730 precompilato 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 31 maggio (Di martedì 31 maggio 2022) Non c’è che da prendere atto che non funziona la modifica 730 precompilato 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate oggi 31 giorno. In questo martedì di fine mese doveva essere possibile cambiare e poi inviare la dichiarazione già messa a disposizione sul portale dell’Agenzia appunto dallo scorso 23 maggio. Purtroppo così non è, almeno nelle prime ore di questa giornata, con sommo rammarico di tutti coloro che avrebbero voluto procedere immediatamente all’operazione. Considerato l’appuntamento odierno comunicato dall’Agenzia, in tanti si sarebbero aspettati di poter procedere all’inoltro del modello 730 con i dati già a disposizione del fisco nella notte, più precisamente alle 00:00 del nuovo giorno 31 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Non c’è che da prendere atto che nonla730suloggi 31 giorno. In questo martedì di fine mese doveva essere possibile cambiare e poi inviare la dichiarazione già messa a disposizione sul portaleappunto dallo scorso 23. Purtroppo così non è, almeno nelle prime ore di questa giornata, con sommo rammarico di tutti coloro che avrebbero voluto procedere immediatamente all’operazione. Considerato l’appuntamento odierno comunicato dall’Agenzia, in tanti si sarebbero aspettati di poter procedere all’inoltro del modello 730 con i dati già a disposizione del fisco nella notte, più precisamente alle 00:00 del nuovo giorno 31 ...

