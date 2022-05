Napoli, “pezzotto” sul contatore per rubare la corrente pubblica: blitz in una nota pasticceria (Di martedì 31 maggio 2022) Gli agenti di Polizia del Commissariato di Secondigliano, nella mattinata di ieri, martedì 30 maggio, hanno effettuato controlli a tappeto in tutto il quartiere. L’attenzione dei poliziotti, in particolare, si è soffermata in un locale commerciale in via Fracensco Bolvito. Furto di corrente in una pasticceria di Secondigliano Lì hanno scoperto che l’attività era allacciata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Gli agenti di Polizia del Commissariato di Secondigliano, nella mattinata di ieri, martedì 30 maggio, hanno effettuato controlli a tappeto in tutto il quartiere. L’attenzione dei poliziotti, in particolare, si è soffermata in un locale commerciale in via Fracensco Bolvito. Furto diin unadi Secondigliano Lì hanno scoperto che l’attività era allacciata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

marru74063474 : @FedericoMarraNA Sarri e i 91 punti Benitez vuole le chiavi di castelvolturno Ancelotti è cotto Gattuso non è nessu… - FeldiJr : @pasquale_caos Anche io sempre fatto come te. È proprio un fatto di saper vivere e spendere soldi per pochi sfizi m… - pasquale_caos : 'Napoli col gusto del pezzotto, vogliono i giocatori ma comprano maglie false e saltano i tornelli' Pago Sky e DAZ… - fabiodagostinho : RT @MaCheEmozione: Gente che con Napoli non ha niente da spartire ma quotidianamente fa lezioni di tifo, apritevi il pezzotto del Chiringui… - MaCheEmozione : Gente che con Napoli non ha niente da spartire ma quotidianamente fa lezioni di tifo, apritevi il pezzotto del Chir… -