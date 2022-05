Millie Bobby Brown vittima di stalking: emessa un’ordinanza di protezione (Di martedì 31 maggio 2022) Un tribunale ha deciso di prendere provvedimenti dopo che un uomo di nome Dalian Martin, come riportato da The Sun, avrebbe ingannato la sicurezza per intrufolarsi sul set del nuovo film dell'attrice e avvicinarsi a lei durante le riprese. Non si tratterebbe della prima volta L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 31 maggio 2022) Un tribunale ha deciso di prendere provvedimenti dopo che un uomo di nome Dalian Martin, come riportato da The Sun, avrebbe ingannato la sicurezza per intrufolarsi sul set del nuovo film dell'attrice e avvicinarsi a lei durante le riprese. Non si tratterebbe della prima volta L'articolo proviene da DireDonna.

