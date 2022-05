Maccarini contro Carmen, Edoardo e Nicolas: “Cattivi e arroganti! Fattucchiera, gigante e piccolino” (Di martedì 31 maggio 2022) Da quando è arrivato a Cayo Cochinos Marco Maccarini non è mai riuscito a legare con Carmen Di Pietro. I due infatti hanno litigato in più occasioni e sono volate parole grosse. Ieri sera prima di abbandonare L’Isola dei Famosi Maccarini ha dichiarato che Carmen, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sarebbero dei regnanti armati di frusta. Da quando è sull’Isola Maccarini ha rivoluzionato gli equilibri e scatenato polemiche su Playa Rinovada. Ma il Naufrago è determinato a proseguire per la sua strada ##Isola pic.twitter.com/CK8XTDqIBv — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 30, 2022 Maccarini: “La Fattucchiera, il gigante e il piccoletto”. “Io esaminerò i miei errori se ci sono stati, Però loro hanno cavalcato ... Leggi su biccy (Di martedì 31 maggio 2022) Da quando è arrivato a Cayo Cochinos Marconon è mai riuscito a legare conDi Pietro. I due infatti hanno litigato in più occasioni e sono volate parole grosse. Ieri sera prima di abbandonare L’Isola dei Famosiha dichiarato cheTavassi eVaporidis sarebbero dei regnanti armati di frusta. Da quando è sull’Isolaha rivoluzionato gli equilibri e scatenato polemiche su Playa Rinovada. Ma il Naufrago è determinato a proseguire per la sua strada ##Isola pic.twitter.com/CK8XTDqIBv — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 30, 2022: “La, ile il piccoletto”. “Io esaminerò i miei errori se ci sono stati, Però loro hanno cavalcato ...

