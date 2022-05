La sentenza della Consulta | «Serve una legge per evitare la moltiplicazione dei cognomi»

(Di martedì 31 maggio 2022) Per la Corte costituzionale l’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce «nell’invisibilitàmadre» e rappresenta il segno di una diseguaglianza fra i genitori che «si riverbera e si imprime sull’identità del figlio». Una circostanza, secondo quanto sinella131 depositata oggi, che comporta la violazione degli articoli 2, 3 e 117 (primo comma)Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con la pronuncia anticipata lo scorso 27 aprile, oggi completata dalla, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato ...

