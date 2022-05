La mobilità urbana diventa fluida, tra soft e active mobility (Di martedì 31 maggio 2022) Bologna, 31 mag. (Adnkronos) - La mobilità nelle nostre città sta cambiando. La visione sul modo di spostarsi si estende ormai dal concetto di automobile e motocicletta individuale per arrivare a mezzi di trasporto di diversa natura in cui la bicicletta recita un ruolo da protagonista, confermato dalla grande espansione della domanda (2 milioni di pezzi venduti nel 2021 di cui 295mila a pedalata assistita +5% sull'anno precedente) , sia per trasferimenti a breve e medio raggio che per il tempo libero e lo sport. Tanto che le categorie stanno cambiando. Il pedone, il ciclista, l'automobilista e il motociclista spesso sono la stessa persona che usa diversi mezzi in diverse occasioni. Suzuki ha organizzato a Bologna una tavola rotonda sulla mobilità del futuro, 'L'integrazione tra la soft e la active ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Bologna, 31 mag. (Adnkronos) - Lanelle nostre città sta cambiando. La visione sul modo di spostarsi si estende ormai dal concetto di automobile e motocicletta individuale per arrivare a mezzi di trasporto di diversa natura in cui la bicicletta recita un ruolo da protagonista, confermato dalla grande espansione della domanda (2 milioni di pezzi venduti nel 2021 di cui 295mila a pedalata assistita +5% sull'anno precedente) , sia per trasferimenti a breve e medio raggio che per il tempo libero e lo sport. Tanto che le categorie stanno cambiando. Il pedone, il ciclista, l'automobilista e il motociclista spesso sono la stessa persona che usa diversi mezzi in diverse occasioni. Suzuki ha organizzato a Bologna una tavola rotonda sulladel futuro, 'L'integrazione tra lae la...

