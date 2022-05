Ivan Perisic | l' addio all' Inter è ufficiale Il post su Instagram | ' Ogni fine segna un nuovo inizio'

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM, UFFICIALE L'ARRIVO DI IVAN PERISIC Il croato lascia l'Inter, contratto fino al 2024… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? 'Onorato di aver fatto parte di questo club, è stato indimenticabile' ?? Ivan #Perisic dice addio al… - frankneapolitan : RT @TMit_news: Il saluto all'#Inter ????? e ora la nuova firma ?: Ivan #Perisic è un giocatore del #Tottenham. #TMmercato - imgiovannim : Ma io posso mai piangere davanti a queste parole????????? Inoltre mi rispecchiavi caratterialmente.. Ciao Ivan, pupill… -

dice addio all'Inter e lo ufficializza con un post su Instagram. 'Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la ..."Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all'Inter termina qui". Cosìsaluta l'Inter, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il croato lascia i nerazzurri a scadenza di contratto e firmerà con gli inglesi del Tottenham, allenato dall'ex ...LONDRA (Inghilterra) - Arriva anche il momento dell'ufficialità di Ivan Perisic al Tottenham. Mancava solo quella per mettere tutto nero su bianco, sbrigare le ultime formalità e far ricongiungere il ...Ivan Perisic dice addio all'Inter e lo fa con un lungo messaggio sui propri canali social: "Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa ...