Inflazione, per l'Istat la crescita è record: +6,9%, non era così alta dal 1986 (Di martedì 31 maggio 2022) L'Istat ha stimato una crescita dell l'indice nazionale dei prezzi al consumo dello 0,9% su base mensile e del 6,9% su base annua (era al 6% ad aprile). Un livello, dicono all'Istituto di statistica, ... Leggi su globalist (Di martedì 31 maggio 2022) L'ha stimato unadell l'indice nazionale dei prezzi al consumo dello 0,9% su base mensile e del 6,9% su base annua (era al 6% ad aprile). Un livello, dicono all'Istituto di statistica, ...

Pubblicità

antoniomisiani : L’Italia è ultima per dinamica salariale. Con l’inflazione record, è urgente un patto sociale per aumentare salari… - carlosibilia : Il commissario europeo per il Lavoro Nicolas Schmit ha definito il Rdc 'una rete di salvataggio di cui le nostre so… - CastigliMirella : Da Commissione mandato per tetto prezzo #gas. L'#inflazione è alta - anche senza il comparto energetico - penalizza… - MarcoEhlardo : Per Visco (Bankitalia) all'inflazione che aumenta enormemente non bisogna rispondere con l'aumento dei salari. Ok,… - MKT_INS : Mattinata in rialzo per i tassi europei e americani mentre gli investitori restano intenti a valutare quanto restri… -

Wall Street in calo dopo il mini rally. Preoccupa l'inflazione Dopo il balzo di venerdì scorso e la chiusura per festività della giornata di ieri, i mercati statunitensi tornano a scendere . La preoccupazione principale continua a essere l'alta inflazione . "Un'inflazione più alta e una crescita più lenta ... Visco: Messina, mitigare effetti inflazione per fasce deboli "Credo sia indispensabile lavorare intanto sul picco determinato da questo incremento straordinario dell'inflazione che va mitigato per le fasce piu' deboli della popolazione. Da un punto di vista ... la Repubblica Istat: “Pil in aumento del 6,2% rispetto al 2021” ... mese di maggio Se ad aprile avevamo visto un rallentamento a maggio l’inflazione è tornata ad accelerare. Questo si deve ai prezzi di diverse tipologie di prodotto. Per primo abbiamo i beni ... Market View: dieci temi di investimento in un mercato in transizione Apre la lista il potere dei prezzi. L'inflazione si accentuerà nei prossimi mesi, per cui occorre cercare società in grado di proteggere i margini trasferendo i costi ai clienti finali, come aziende d ... Dopo il balzo di venerdì scorso e la chiusurafestività della giornata di ieri, i mercati statunitensi tornano a scendere . La preoccupazione principale continua a essere l'alta. "Un'più alta e una crescita più lenta ..."Credo sia indispensabile lavorare intanto sul picco determinato da questo incremento straordinario dell'che va mitigatole fasce piu' deboli della popolazione. Da un punto di vista ... L'inflazione morde ancora e per i tassi non c'è scampo ... mese di maggio Se ad aprile avevamo visto un rallentamento a maggio l’inflazione è tornata ad accelerare. Questo si deve ai prezzi di diverse tipologie di prodotto. Per primo abbiamo i beni ...Apre la lista il potere dei prezzi. L'inflazione si accentuerà nei prossimi mesi, per cui occorre cercare società in grado di proteggere i margini trasferendo i costi ai clienti finali, come aziende d ...