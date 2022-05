In Italia c’è un enorme problema sui dati relativi all’aborto (Di martedì 31 maggio 2022) Come sta la 194, la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza? Per saperlo avremmo bisogno dei dati, ma quelli della relazione di attuazione del Ministero della salute sono chiusi, aggregati per regione e vecchi. Cioe? sono poco utili e poco a fuoco. Immaginate di voler sapere se in un ospedale si eseguono le interruzioni volontarie della gravidanza, perche? non in tutti gli ospedali si puo? abortire, quanti ginecologi ci sono e quanti di questi sono obiettori di coscienza. E? possibile? Non proprio. Che fare? O avete un amico medico, meglio se in buoni rapporti con la direzione sanitaria di quell’ospedale, oppure potete provare a telefonare o a mandare una email (possibilmente certificata e con la ricevuta di avvenuta consegna), ma in questo caso potrebbe volerci molto tempo e non e? nemmeno detto che riuscirete a ottenere questa informazione. Perche? le Asl ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022) Come sta la 194, la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza? Per saperlo avremmo bisogno dei, ma quelli della relazione di attuazione del Ministero della salute sono chiusi, aggregati per regione e vecchi. Cioe? sono poco utili e poco a fuoco. Immaginate di voler sapere se in un ospedale si eseguono le interruzioni volontarie della gravidanza, perche? non in tutti gli ospedali si puo? abortire, quanti ginecologi ci sono e quanti di questi sono obiettori di coscienza. E? possibile? Non proprio. Che fare? O avete un amico medico, meglio se in buoni rapporti con la direzione sanitaria di quell’ospedale, oppure potete provare a telefonare o a mandare una email (possibilmente certificata e con la ricevuta di avvenuta consegna), ma in questo caso potrebbe volerci molto tempo e non e? nemmeno detto che riuscirete a ottenere questa informazione. Perche? le Asl ...

