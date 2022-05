I russi avanzano ancora verso Severodonetsk, 12mila civili intrappolati. Obiettivi chiave sono Kramatorsk e la M04 Dnipro-Donetsk (Di martedì 31 maggio 2022) Pesanti bombardamenti nel Donbass, Kiev: "Putin vuole conquistarlo entro il primo luglio". Parlamento ucraino sanziona Kirill e sfiducia la Commissaria per i diritti umani. Raggiunto accordo Ue sull'embargo al petrolio, esenti Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia. Ue aumenta sostegno militare a Kiev Leggi su huffingtonpost (Di martedì 31 maggio 2022) Pesanti bombardamenti nel Donbass, Kiev: "Putin vuole conquistarlo entro il primo luglio". Parlamento ucraino sanziona Kirill e sfiducia la Commissaria per i diritti umani. Raggiunto accordo Ue sull'embargo al petrolio, esenti Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia. Ue aumenta sostegno militare a Kiev

