Furono assolti dallo stupro perché la vittima “è troppo mascolina”: la Cassazione li condanna in via definitiva a 5 e 3 anni (Di martedì 31 maggio 2022) In Appello Furono assolti e nelle motivazioni della sentenza c’era critto che la vittima della violenza sessuale sarebbe stata “troppo mascolina” e quindi “non abbastanza attraente per subire uno stupro”. Ora due cittadini peruviani, oggi 27enni, sono stati condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione rispettivamente a 5 anni e a 3 anni. E’ la stessa condanna che era stata inflitta in primo grado e poi confermata da un secondo processo in appello a Perugia, dopo che la Suprema corte aveva annullato la clamorosa sentenza di assoluzione. I fatti risalgono al 9 marzo 2015: ad Ancona i due avevano aggredito una connazionale ventenne, in un parco nel quartiere del Piano. Avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) In Appelloe nelle motivazioni della sentenza c’era critto che ladella violenza sessuale sarebbe stata “” e quindi “non abbastanza attraente per subire uno”. Ora due cittadini peruviani, oggi 27enni, sono statiti in viadalla Corte dirispettivamente a 5e a 3. E’ la stessache era stata inflitta in primo grado e poi confermata da un secondo processo in appello a Perugia, dopo che la Suprema corte aveva annullato la clamorosa sentenza di assoluzione. I fatti risalgono al 9 marzo 2015: ad Ancona i due avevano aggredito una connazionale ventenne, in un parco nel quartiere del Piano. Avevano ...

