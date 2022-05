Ferrara duro su De Laurentiis: “Parla solo di soldi, non capisce nulla di calcio” (Di martedì 31 maggio 2022) Liberato Ferrara, giornalista, commenta le parole di De Laurentiis a margine della conferenza stampa del ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. Liberato Ferrara, giornalista sportivo ed opinionista televisivo, ai microfoni di Tv Luna ha commentato le parole di De Laurentiis a margine della presentazione del ritiro degli azzurri a Castel di Sangro: “Aurelio De Laurentiis non capisce nulla di calcio, lo dimostra ogni volta quando affronta tale argomento. Lui, anche nell’ultima conferenza stampa, ha Parlato soltanto di soldi, quando Parla di calcio gli vengono fuori delle cose assurde. A me capita quando parlo di moda: io non ci capisco nulla e mai la capirò. Stesso ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Liberato, giornalista, commenta le parole di Dea margine della conferenza stampa del ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. Liberato, giornalista sportivo ed opinionista televisivo, ai microfoni di Tv Luna ha commentato le parole di Dea margine della presentazione del ritiro degli azzurri a Castel di Sangro: “Aurelio Denondi, lo dimostra ogni volta quando affronta tale argomento. Lui, anche nell’ultima conferenza stampa, hato soltanto di, quandodigli vengono fuori delle cose assurde. A me capita quando parlo di moda: io non ci capiscoe mai la capirò. Stesso ...

Pubblicità

napolipiucom : Ferrara duro su De Laurentiis: 'Parla solo di soldi, non capisce nulla di calcio' #DeLaurentiis #napoli… - nuovaferrara : L'ira dei pescatori per il caro gasolio: ci fermiamo tutti, stop anche per le pescherie - FrancoZerlenga : RT @GustavoMichele6: Silvio Berlusconi, Giuliano Ferrara mai così duro: 'Stia lontano da lì, bestialità politica'. Bravo Ferrara: ha detto… - MichelaRoi : RT @mrcllznn: Giuliano Ferrara mai così duro: 'A Berlusconi Napoli fa male, gli dà letteralmente alla testa, lo rimbecillisce, lo mette in… - MichelaRoi : RT @GustavoMichele6: Silvio Berlusconi, Giuliano Ferrara mai così duro: 'Stia lontano da lì, bestialità politica'. Bravo Ferrara: ha detto… -