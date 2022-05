Ex Ilva | i giudici dicono no al dissequestro E scatta la proroga del contratto | lo Stato per ora non prende il controllo dell’acciaieria

(Di martedì 31 maggio 2022) Le decisioni sono arrivate praticamente in contemporanea, come prevedibile. La Corte d’assise di Taranto ha depositato l’ordinanza con cui ha rigettato la richiesta di dissequestrare l’area a caldo degli impianti exe subito dopo il ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera alladelfino al 31 maggio 2024 train As, ArcelorMittal e Invitalia. Quindi nessun obbligo di acquisto immediato e lonon sale al 60% di Acciaierie d’Italia né versa altri 680 milioni di euro attraverso Invitalia. E i sindacati già protestano per una decisione che rischia di rallentare il piano di rilancio del siderurgico tarantino, in agonia da ormai dieci anni. Ildegli impianti era infatti una delle clausole sospensive del...

