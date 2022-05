Energia | Draghi | ' siamo stati accontentati | riferimento esplicito a tetto sui prezzi'

(Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Sul cosiddetto price cap "noi, nelle conclusioni" del Consiglio d'Europa "c'è unale ora la Commissione ha ricevuto il mandato per studiare la fattibilità dele anche altri questioni". Lo spiega il premier Marioin conferenza stampa a Bruxelles.

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato alla prima giornata del Consiglio europeo straordinario #EUCO su Ucraina, Energ… - Agenzia_Ansa : 'Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione europea ha r… - Antizanz : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Il dato sull'inflazione è alto. Ci sono alcune differenze tra la situazione europea e quella degli USA. Primo… - ItaliaOggi : Energia, Draghi al Consiglio europeo: accontentato sul tetto al prezzo del gas - andrea_striano : RT @Partitalia_Ce: Mentre il Governo Draghi continua a credere nelle sanzioni alla Russia, in casa nostra, con l’aumento dell’energia il 50… -

Di Maio: "Con Putin parla" Capuano ha lavorato al viaggio di Salvini a Mosca, una "missione ...si impegna a introdurre 'misure di emergenza' in caso di interruzione della fornitura dida ...... dice il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa a conclusione del vertice Ue a Bruxelles in cui sono state adottate le conclusioni anche sue difesa. "L'azione dell'... Energia, Draghi al Consiglio europeo: accontentato sul tetto al prezzo del gas - ItaliaOggi.it Lo spiega il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles.Tetto ai prezzi, stoccaggi comuni e nuove regole del mercato energetico, i punti di chiave dell'azione comune. Draghi: "La sfida energetica va oltre l'emergenza della guerra, dobbiamo agire subito ...