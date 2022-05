Dalla Commissione Ue un contentino a Mario Draghi: “Valuteremo fattibilità di un tetto temporaneo al prezzo del gas” (Di martedì 31 maggio 2022) La Commissione Ue è pronta ad “esplorare con i partner internazionali le modalità per frenare l’aumento dei prezzi dell’energia, compresa la fattibilità dell’introduzione di tetti ai prezzi temporanei dove è appropriato”. È quanto si legge nell’ultima versione della bozza per il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Non proprio una vittoria per il presidente del Consiglio Mario Draghi, principale sponsor di questi intervento, quasi un contentino. Ma, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, un primo passettino in avanti. “Io e Mario Draghi siamo grandi amici e abbiamo sempre risolto le divergenze”, ma la proposta di introdurre un price cap contro il caro energia “porterà a qualche dibattito” tra i leader Ue, “potenzialmente anche con Mario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) LaUe è pronta ad “esplorare con i partner internazionali le modalità per frenare l’aumento dei prezzi dell’energia, compresa ladell’introduzione di tetti ai prezzi temporanei dove è appropriato”. È quanto si legge nell’ultima versione della bozza per il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Non proprio una vittoria per il presidente del Consiglio, principale sponsor di questi intervento, quasi un. Ma, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, un primo passettino in avanti. “Io esiamo grandi amici e abbiamo sempre risolto le divergenze”, ma la proposta di introdurre un price cap contro il caro energia “porterà a qualche dibattito” tra i leader Ue, “potenzialmente anche con...

