Covid, Dad in Campania, il Consiglio di Stato ?dà ragione al presidente De Luca (Di martedì 31 maggio 2022) Il Consiglio di Stato ha dato ragione a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nell'appello contro la decisione del Tar di Napoli che era stata favorevole al ricorso di alcuni genitori contro la didattica a distanza, attuata in Campania contro il Covid dal 28 novembre 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) Ildiha datoa Vincenzo Dedella Regione, nell'appello contro la decisione del Tar di Napoli che era stata favorevole al ricorso di alcuni genitori contro la didattica a distanza, attuata incontro ildal 28 novembre 2020. L'articolo .

Pubblicità

fradopeee : @singvlarity___ io devo rimanere fino alla fine per recuperare cose perché ho il covid da una settimana ????e i miei… - Nicocele1210 : @MimmoGigliotti Insegnante di meccanica (con studio professionale) in un Isis della provincia di Varese Dad non per… - myhoneybedger : @papervthin Ti capisco..il primo anno ho vissuto queste torture anche io! Mi sono mezza salvata con il Covid in dad… - NucioCN : @leocorx @SimoAmbrosetti @f_ronchetti Certo però allo stato attuale il costo sociale del COVID pende tutto in sfavo… - CellinoLuigi : @TizioX @wiseman31663184 @iannetts70 Ha anche dato un'accelerata alla prassi tecnologica, penso agli ottimi risulta… -