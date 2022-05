Chiellini ed Insigne potrebbero sfidarsi ancora: i dettagli (Di martedì 31 maggio 2022) Chiellini Insigne MLS – Lorenzo Insigne, dopo undici stagioni, ha lasciato il Napoli a scadenza di contratto e a partire dal primo luglio sarà un nuovo calciatore del Toronto. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport‘, Giorgio Chiellini è sempre più vicino al passaggio in Major League Soccer. I due, dunque, potrebbero continuare a sfidarsi in questa nuova avventura lontano dall’Italia. In occasione della ‘finalissima’ tra Argentina-Italia, a Londra, ci sarà un contatto tra il giocatore e Will Kuntz, dirigente dei Los Angeles. L’obiettivo è quello di definire i dettagli per un trasferimento che potrebbe avvenire a fine giugno. Los Angeles e Toronto: la situazione Molto bene il rendimento dei ‘Los Angeles’ che guidano la MLS con 29 punti, tre lunghezze in più al New York ... Leggi su seriea24 (Di martedì 31 maggio 2022)MLS – Lorenzo, dopo undici stagioni, ha lasciato il Napoli a scadenza di contratto e a partire dal primo luglio sarà un nuovo calciatore del Toronto. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport‘, Giorgioè sempre più vicino al passaggio in Major League Soccer. I due, dunque,continuare ain questa nuova avventura lontano dall’Italia. In occasione della ‘finalissima’ tra Argentina-Italia, a Londra, ci sarà un contatto tra il giocatore e Will Kuntz, dirigente dei Los Angeles. L’obiettivo è quello di definire iper un trasferimento che potrebbe avvenire a fine giugno. Los Angeles e Toronto: la situazione Molto bene il rendimento dei ‘Los Angeles’ che guidano la MLS con 29 punti, tre lunghezze in più al New York ...

Pubblicità

victorSkyBlues : RT @SoyCalcio_: ???? El once probable de Italia para el partido de mañana ante Argentina: ?? Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Em… - empezzodicuore : Però, visto che #Perisic sapeva già da un po di andar via, poteva pure dirlo e salutarci all'ultima partita a Sansi… - infoitsport : Insigne: “Lasciare la Nazionale con Chiellini? Ecco la verità” - infoitsport : Insigne annuncia: «Nazionale? Non farò come Chiellini» - ducciosiena : @luquitasss22xT @Azzurri @Azzurri_En @Azzurri_AR @chiellini @Lor_Insigne Nata per esigenze commerciali.. non ha nie… -