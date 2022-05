Caterina Balivo: prova costume da 10 e lode, curve mozzafiato (Di martedì 31 maggio 2022) Caterina Balivo in costume, la conduttrice si gode già l’estate in vista di settembre; è davvero una dea, voto 10 per la sua bellezza. Caterina Balivo, come annunciato da lei stessa, è pronta a tornare in tv con un nuovo progetto per TV8; l’ex-conduttrice Rai di Vieni da me in questi ultimi mesi si è dedicata alla radio, ma presto per la gioia dei fan sarà di nuovo sul piccolo schermo. La conduttrice è bellissima: eccola (foto: Instagram Caterina Balivo).Nel frattempo, in attesa della nuova stagione televisiva, la conduttrice campana si gode il mare e il sole; in costume è davvero bellissima, una dea immersa nell’acqua. Ecco la foto da lasciare senza fiato. Caterina Balivo in ... Leggi su formatonews (Di martedì 31 maggio 2022)in, la conduttrice si gode già l’estate in vista di settembre; è davvero una dea, voto 10 per la sua bellezza., come annunciato da lei stessa, è pronta a tornare in tv con un nuovo progetto per TV8; l’ex-conduttrice Rai di Vieni da me in questi ultimi mesi si è dedicata alla radio, ma presto per la gioia dei fan sarà di nuovo sul piccolo schermo. La conduttrice è bellissima: eccola (foto: Instagram).Nel frattempo, in attesa della nuova stagione televisiva, la conduttrice campana si gode il mare e il sole; inè davvero bellissima, una dea immersa nell’acqua. Ecco la foto da lasciare senza fiato.in ...

