Borsa: Europa apre in flessione, Francoforte - 0,43% (Di martedì 31 maggio 2022) Le Borse europee aprono in negativo. Francoforte cede lo 0,43%con il Dax a quota 14.513 punti. Parigi segna un +0,34% con il Cac 40 a quota 6.539 punti. In controtendenza Londra in rialzo dello 0,14% ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Le Borse europee aprono in negativo.cede lo 0,43%con il Dax a quota 14.513 punti. Parigi segna un +0,34% con il Cac 40 a quota 6.539 punti. In controtendenza Londra in rialzo dello 0,14% ...

PubblicitĂ

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa apre in flessione, Francoforte -0,43%: Parigi -0,34%, in controtendenza Londra (+0,14%) - fisco24_info : Borsa: Europa apre in flessione, Francoforte -0,43%: Parigi -0,34%, in controtendenza Londra (+0,14%) - e_borsa : Cosa farà l'#Europa con il #petrolio russo? Si arriverà a una decisione comune? - fisco24_info : Borsa: Asia senza direzione, Europa attesa in calo: Negativi anche future su Wall Street. Occhi su pil Italia - ProiezioniDB : Sale l’attesa in Borsa per il dato dell’inflazione in Europa e a Piazza Affari s’inizia a sussurrare una parola mag… -