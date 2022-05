Al via “Fior di Cacio” a Vallo di Nera: il programma del 4 e 5 giugno (Di martedì 31 maggio 2022) Vallo DI Nera (PG) – Fervono i preparativi a Vallo di Nera (Pg) per la XVIII edizione di “Fior di Cacio”, la mostra mercato delle produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri, che si terrà sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 ed organizzata dal Comune di Vallo di Nera, allo scopo di divulgare la cultura dell’arte casearia in tutte le sue sfaccettature: dall’antico mestiere del pastore tipico in Valnerina, alla transumanza dei pascoli, fino ad arrivare al meglio delle produzioni casearie dell’Umbria. Come da tradizione vecchie cantine, vicoli e piazze del borgo si “accenderanno” grazie alla presenza di oltre 50 artigiani dell’enogastronomia che, nei due giorni dalle ore 10.00 alle 20.00, permetteranno ai visitatori di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 31 maggio 2022)DI(PG) – Fervono i preparativi adi(Pg) per la XVIII edizione di “di”, la mostra mercato delle produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri, che si terrà sabato 4 e domenica 52022 ed organizzata dal Comune didi, allo scopo di divulgare la cultura dell’arte casearia in tutte le sue sfaccettature: dall’antico mestiere del pastore tipico in Valnerina, alla transumanza dei pascoli, fino ad arrivare al meglio delle produzioni casearie dell’Umbria. Come da tradizione vecchie cantine, vicoli e piazze del borgo si “accenderanno” grazie alla presenza di oltre 50 artigiani dell’enogastronomia che, nei due giorni dalle ore 10.00 alle 20.00, permetteranno ai visitatori di ...

Pubblicità

Lopinionista : Al via 'Fior di Cacio' a Vallo di Nera: il programma del 4 e 5 giugno - ComunediAosta : Al via il bando “Un fior di città 2022”. - cronacacampania : Malore fatale dopo l’intervento al cuore, muore a 56 anni l’ottico Alberto Toffoli. Lutto a San Fior… - EricVolpe : @mpiacenonaver1 'democrazia vuol dire uno che comanda 5 anni'. E via, secoli di studi spazzati via... che fior di statista... - MaxGrimandi : @vannifrediani @Mantuamegenuit1 Confermo. All'estero l'Italia sta diventando uno zimbello per la questione dei filo… -