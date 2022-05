AEW | Jeff Hardy non lotterà a Dynamite | potrebbe aver bisogno di riposo

(Di martedì 31 maggio 2022) Da quando è arrivato in AEW,non si è risparmiato regalando ai fan mosse spettacolari che, però, hanno messo sotto stress il suo fisico. Questa domenica a Double or Nothing, glis hanno affrontato e sconfitto gli Young Bucks, ma la sensazione è stata quella di unnon in spolvero come al solito. Il “Charismatic Enigma”spinto troppo sull’acceleratore in queste settimane e, ora, hadi. Fisico sotto stress Per la puntata didi domani era stato annunciato un 5vs5 di primo livello; da una parte, Matt, Luchasaurus, Jungle Boy e Christian Cage e, dall’altra, Adam Cole, Young Bucks, ReDragon. Così però non ...

Young Bucks vs The Hardys Uno scontro generazionale che promette scintille: da un lato Nick e Matt Jackson, pilastri della AEW sin dagli albori, dall'altro Matt e Jeff Hardy, vere e proprie icone del wrestling.